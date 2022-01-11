Минск, , 23:13 — REGNUM «А приграничный кризис с беженцами показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть — не пустой звук. Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду», - заявил 11 января Александр Лукашенко, зачитывая доклад на церемонии вручения президентской премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп».

Мигранты на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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Неправомерно называя нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе «беженцами», Лукашенко сказал: «Мы поддержали тех людей, обогрели, дали им кров и хлеб. Они пришли к нам с миром, и мы встретили их с открытой душой. К таким людям в нашей чистой, уютной, красивой, гостеприимной Белоруссии другого отношения не могло и быть».

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Подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей. И как важно в нашем жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий. Прежде всего я имею в виду, конечно же, Великую Победу.

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