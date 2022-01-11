Барселона, Испания, , 23:06 — REGNUM «Барселона» в ближайшее время объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с венским «Рапидом» по 18-летнему атакующему полузащитнику сборной Австрии Юсуфу Демиру. Футболист уже прибыл в Вену. Об этом 11 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

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В текущем сезоне Юсуф Демир принял участие в девяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 291 минуту и не совершив ни единого результативного действия.

«Барселона» заплатила 500 тысяч евро за аренду 18-летнего воспитанника «Рапида». На данный момент трансферная стоимость австрийского вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.