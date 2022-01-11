Рим, 11 января, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Зараженных коронавирусом несовершеннолетних граждан Италии все чаще госпитализируют в отделения интенсивной терапии, сообщили в национальной ассоциации педиатров во вторник, 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На минувшей неделе (30 декабря — 5 января) в отделения были направлены 268 граждан младше 19 лет, в том числе 68 — младше 3 лет. Растет и общее число пациентов в палатах интенсивной терапии — хотя и не столь быстро, как общее число зараженных.

По данным на11 января, в Италии умерли139 559человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на294(днем ранее — на227). Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на220 532(днем ранее — на101 762), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 774 863 — почти 13% населения страны. В настоящее время заражены2 134 139человек (на129 542больше, чем днем ранее), что также является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,75 миллионачеловек (более 77,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).