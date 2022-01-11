Берлин, , 23:47 — REGNUM Стремительно растущие цены на энергоносители в Германии стали тяжёлым бременем для домохозяйств с низкими доходами. Население несёт значительные расходы на электроэнергию, отопление и горячую воду, сообщает 11 января издание Spiegel.

Электроэнергия Kate Ter Haar

Отмечается, что в 2020 году у домохозяйств с ежемесячным чистым доходом менее 1300 евро порядка 9,5% потребительских расходов приходилось на бытовую электроэнергию. Сумма затрат в среднем составляла 95 евро.

Показатель оказался более чем в два раза выше, чем среди семей с наиболее высоким уровнем дохода: у домохозяйств с ежемесячным чистым доходом не менее 5000 евро около 4,7% потребительских расходов пришлось на энергию для жилых помещений, что в среднем составляло 206 евро.

Издание отмечает, что в 2021 году это несоответствие, вероятно, усугубилось: мазут, газ и электроэнергия были сравнительно дешевыми, но в течение нескольких месяцев цены на них значительно росли.

По данным сравнительного портала Verivox, за год энергия в стране подорожала на 35%. «Никогда прежде частным домохозяйствам не приходилось платить столько за отопление, электричество и топливо», — отмечено в публикации.

Федеральное правительство планирует частично смягчить последствия повышения цен выплатой единовременных субсидий тем, кто получает жилищное пособие. Согласно законопроекту нового министерства жилищного строительства, одинокие люди должны получить по 135 евро, а семьи из двух человек — по 175 евро.