Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Нарушением резолюций СБ ООН назвала очередные ракетные испытания Северной Кореи пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 11 января в беседе с журналистами.

Северная Корея и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Осудив от лица Вашингтона «запуск баллистической ракеты» Пхеньяном, она назвала такие действия корейцев «нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».

Псаки «Он представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества».

Она добавила, что, хотя ракетный пуск не угрожал военным США и их союзникам, но такие действия дестабилизируют обстановку и дискредитируют договорённости. Псаки призвала Пхеньян больше не проводить подобных испытаний и вступить на путь диалога о разоружении.

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