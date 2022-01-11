Псаки заявила, что «запуск баллистической ракеты» Пхеньяном – это плохо
Вашингтон, 11 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Нарушением резолюций СБ ООН назвала очередные ракетные испытания Северной Кореи пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 11 января в беседе с журналистами.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Северная Корея и США
Осудив от лица Вашингтона «запуск баллистической ракеты» Пхеньяном, она назвала такие действия корейцев «нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».
«Он представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества».
Она добавила, что хотя ракетный пуск не угрожал военным США и их союзникам, но такие действия дестабилизируют обстановку и дискредитируют договорённости. Псаки призвала Пхеньян больше не проводить подобных испытаний и вступить на путь диалога о разоружении.