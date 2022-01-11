Рим, 11 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Марио Драги должен продолжать выполнять обязанности премьер-министра Италии, а не выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны, заявил во вторник, 11 января, лидер правоконсервативной «Лиги» (входит в правящую коалицию) Маттео Сальвини.

INSM Марио Драги

Для страны и граждан важно, чтобы правительство в нынешнее сложное время продолжало работать эффективно, а возможно ли это без Драги — вопрос открытый, отметил Сальвини.

Ранее лидер «Лиги» предлагал главе правительства перейти на пост президента (формально — главный в государстве), а для формирования нового правительства провести досрочные парламентские выборы, на которых правоконсерваторы могли бы рассчитывать на получение большинства и возможность сформировать правительство без либералов и популистов, с которыми они сотрудничают сейчас.

Драги ранее не комментировал возможность своего выдвижения на пост президента.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.