Кабул, 11 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Проект технического и профессионального обучения девочек и юношей по различным направлениям ремесленничества запущен в афганской провинции Баглан. Об этом сообщает 11 января газета «8 собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Церемония открытия учебных курсов, на проведение которых выделено $74 тысячи, состоялась 11 января в административном центре провинции, городе Пуле-Хумри.

Ожидается, что в рамках программы 500 учащихся, в том числе 350 девушек и 150 юношей, пройдут профессиональную подготовку в области портновского мастерства, пошива кожаных изделий, вышивки и сапожного дела. Кроме этого, студенты смогут обучаться автотехнике.

Программа финансируется Всемирной продовольственной программой и будет реализована Институтом укрепления общества Афганистана (ASIO) в течение шести месяцев.

Издание отмечает, что некоторые женщины выразили удовлетворение инициативой, добавив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целом должны предоставлять женщинам больше возможностей для обучения и трудоустройства, а не лишать их права на образование и работу.