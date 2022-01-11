Краснодар, 11 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. 27-летний датский атакующий полузащитник «Краснодара» Юнес Намли проведет вторую половину сезона в нидерландской «Спарте» на правах аренды. Об этом 11 января сообщили на официальном сайте «быков».

ФК «Краснодар»

В 2021 году Юнес Намли выступал за «Колорадо Рэпидз» на правах аренды. В двенадцати турах МЛС 2021 датский полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Намли числится игроком «Краснодара» с 1 июля 2019 года после перехода из футбольного клуба «Зволле» за 2 миллиона евро. Текущее соглашение датчанина с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить немецкий специалист Даниэль Фарке, который до конца 2021 года возглавлял «Норвич Сити».