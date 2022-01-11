11 января 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:46 — REGNUM Профсоюз учителей Чикаго с помощью машин перекрыл движение на дороге вокруг мэрии в знак протеста против того, что школьный округ закрывает преподавателям доступ к онлайн-платформам, с помощью которых можно преподавать дистанционно. Митинг прошел на фоне продолжающегося противостояния между профсоюзом (CTU) и мэром Чикаго Лори Лайтфут из-за протоколов по борьбе с COVID-19.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр Чикаго Лори Лайтфут Wikipedia.org

Ранее третья по величине школьная система Штатов закрылась из-за того, что члены школьного профсоюза отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». В качестве ответной меры руководство города закрыло доступ к онлайн-платформам для преподаваний, что и вызвало гнев учителей.

При этом учителя предупредили, что если они не смогут через неделю зайти в свои онлайн-кабинеты, то профсоюз пошлет мэру сигнал, который будет невозможно игнорировать.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость в Twitter и под соответствующей публикацией Fox News. Причем некоторые высказались в поддержку учителей, оправдывая протест желанием не подвергать себя опасности коронавирусной инфекции. В то же время другие осудили преподавателей за эгоизм по отношению к детям.

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«Профсоюз теряет поддержку родителей с каждым днем», — пишет @ShrekApe.

«Профсоюз сейчас пытается дистанционно обучать. Ваш гнев должен быть направлен на мэра Чикаго, которая заблокировала учетные онлайн-записи более 20 тыс. учителей», — отвечает @madeleinedupre.

«Мэр хочет, чтобы учителя вернулись в классы, как и многие родители по всему городу. Налогоплательщики, такие как я, выделили 100 миллионов долларов на борьбу с ковидом в школах. Честно говоря, я бы хотел, чтобы моя работа сделала то же самое для меня и моих коллег и потратила 100 миллионов на нас», — указывает @ShrekApe.

«Опять же, направьте свой гнев на мэра. Учителя не видели никаких доказательств того, что эти 2 миллиарда долларов федерального финансирования попали в школы — у нас по-прежнему не хватает персонала до 80%, нет масок для учеников, и очень низкие показатели тестирования», — объясняет @madeleinedupre.

«Я полностью потерял уважение к учителям», — негодует @Deplorable_JJ.

Учитель в классе Цитата из к/ф «Учитель на замену». Реж. Тони Кэй. 2011. США

«Они могут позволить себе вместе перекрывать движение и протестовать, но они не подойдут к школе», — комментирует @gwdeckard.

«То есть учителя не только заставляют родителей искать нянь, но и эгоистично мешают им работать? Ничего себе, хуже не бывает!» — восклицает @harmonynjoy.

«Отбуксируйте их машины на штрафстоянку… посмотрите, как они изменят свою позицию после того, как пару раз выплатят штраф», — пишет @JasonGNeal.

«А если машины экстренных служб должны проехать, но не могут из-за вашей блокадной истерики, это ваша вина или мэра?» — интересуется @Lanky502.

«Вы выставляете себя абсолютными дураками. Возможно, у вас громкие голоса, которые создают впечатление, что вас поддерживают, но мне кажется, что на самом деле вы просто злите многих родителей и семьи. Профсоюз делал это слишком много раз на протяжении многих лет», — считает @ithinkformysel5.

«Эти болваны не должны учить детей. Их нельзя пускать в один класс с детьми. Они портят всё, к чему прикасаются», — возмущается @Natalie45030283.

«Вы, идиоты, мешаете людям добраться до работы, чтобы они могли заработать на жизнь… Позор вам!» — восклицает @tannengriff2.

«Профсоюзы должны представлять членов профсоюза на переговорах по заключению контрактов, касающихся заработной платы, льгот, не им решать, когда открыты школы, как учат студентов или когда», — указывает DinoHunter467.

«Я проезжал мимо местного профсоюза в 2020 году. У входа был только знак Байдена. Я уверен, что не все члены профсоюза поддерживали этого кандидата», — вспоминает lotus31.

Джозеф Байден DonkeyHotey

«Молодец Лори Лайтфут. Поверьте, я не ее фанат. У нее не так много поклонников, но вы должны отдать ей должное за то, что у нее хватило смелости поставить на место эти профсоюзы учителей и самих учителей. Если бы она не заставила их вернуться в класс, они бы никогда туда не вернулись», — отмечает cinortyek597.

Напомним, что ведущие американские учебные заведения, среди которых Колумбийский университет, Университет Дьюка и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, вновь переведут студентов на дистанционное обучение в январе 2022 года, присоединившись к большому числу колледжей, решивших временно отказаться от занятий вживую из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и распространения штамма «Омикрон». В американской столице Университет Джорджа Вашингтона также заявил, что начнет следующий семестр в режиме онлайн.

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