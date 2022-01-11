Париж, 11 января, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Студия Asobo опубликовала обновлённую дорожную карту развития проекта Microsoft Flight Simulator на 2022 год. Об этом 11 января сообщила twitter-страница франшизы.

Скриншот с YouTube Видеоигра Microsoft Flight Simulator

Разработчики авиасимулятора, в частности, рассказали о нескольких мелких и крупных обновлениях, релизы которых состоятся ближе к концу марта 2022 года. Они также объявили, что 31 января 2022-го мир игры получит очередное обновление, кроме того, в рамках дополнения Local Legend в Microsoft Flight Simulator будет добавлен самолёт Junkers Ju 52.

https://twitter.com/MSFSofficial/status/1480619064552742912

Напомним, новая версия Microsoft Flight Simulator вышла на ПК 18 августа 2020 года, а на консолях Xbox Series X/S — 27 июня 2021-го. На известном рейтинговом сайте Metacritic игра имеет оценку 91 балл (из 100).