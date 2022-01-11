Рим, , 22:38 — REGNUM В Италии быстро растет число разводов и семейных раздоров, вызванных спорами о вакцинации от коронавируса, передает национальное информагентство Ansa во вторник, 11 января, со ссылкой на оценки профильных экспертов.

Вакцинация против COVID-19 в Италии Russian.news.cn

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Нередки ситуации, когда споры ведутся и в уже разрушенных семьях — по вопросу, нужно ли делать прививки общим детям, отметили также психологи.

По данным на 11 января, в Италии умерли 139 559 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 294 (днем ранее — на 227). Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 220 532 (днем ранее — на 101 762), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 774 863 — почти 13% населения страны. В настоящее время заражены 2 134 139 человек (на 129 542 больше, чем днем ранее), что также является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,75 миллиона человек (более 77,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).