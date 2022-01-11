Посол США Салливан назвал очень вероятным вторжение России на Украину
Москва, 11 января, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Россия так и не приняла мер по улучшению ситуации на границе с Украиной, реально существует угроза российского вторжения на Украину, заявил 11 января посол США в РФ Джон Салливан в эфире «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
«Мы считаем это (вторжение ВС России на Украину — прим. ИА REGNUM) очень реальной угрозой. И деэскалации пока ещё не наблюдается».
Он добавил, что Россия стягивает войска к украинской границе.
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"У Соединённых Штатов это создаёт ощущение чрезвычайной ситуации, и вы слышали, как [американский] госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации и замгоссекретаря (США Уэнди Шерман) сказала об этом накануне».