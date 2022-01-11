Рим, , 22:35 — REGNUM Европейские и итальянские политики во вторник, 11 января, выразили соболезнования родным и близким спикера Европарламента Давида Сассоли, скончавшегося в ночь на вторник на 66-м году жизни.

Давид Сассоли Francesca Minonne

Сассоли как журналист и как политик был «образцом выдержанности, человечности и доброты», отметил премьер-министр Италии Марио Драги.

Сассоли «верил в мирную Европу и помогал строить ее», его смерть создала брешь в рядах тех, кто помогает развитию ЕС, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.

«Страстный журналист, экстраординарный глава Европарламента, но прежде всего — дорогой друг», — написала о Сассоли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.