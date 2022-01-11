Саутгемптон, Великобритания, 11 января, 2022, 22:34 — ИА Регнум. «Саутгемптон» в сегодняшнем матче, который пройдет в рамках восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22, сыграет с «Брентфордом». Игра пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Адам Нунн | Питер Киркап | Давид Кут | Питер Бенкс.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Фрэйзер Форстер, Лянко Войнович, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Натан Телла, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Ибраима Диалло, Натан Редмонд, Армандо Броя.

«Брентфорд»: Альваро Исо, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Кристиан Нергор, Сержи Канос, Шендон Батист, Виталий Джанельт, Мадс Расмуссен, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

На данный момент «Саутгемптон», одержав девять побед и набрав 21 очко, занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с 23-мя очками располагается двумя позициями выше.