Буэнос-Айрес, 11 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Несколько районов аргентинской столицы остались без электроэнергии, не работают светофоры, мобильная связь нарушена, сообщает 11 января газета La Nación.

Аргентина

По утверждению издания, без электроснабжения остаются свыше 700 тыс. жителей аргентинской столицы. По некоторым данным, авария произошла из-за перегрузки энергосети на фоне сильной жары.

Перебои электроснабжения начались после того, как температура воздуха в столице Аргентины преодолела отметку в 34 градуса по шкале Цельсия. На данный момент отмечена ещё более высокая температура воздуха.