Саранск, , 22:33 — REGNUM ОАО «РЖД» было привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель») по факту загрязнения почв на территории Мордовии. С иском в арбитражный суд Москвы в отношении компании, которая отказалась возместить вред в добровольном порядке, обратилось межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, сообщает пресс-служба ведомства.

РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

Факт нарушения природоохранного законодательства был выявлен в 2020 году. На территории арендованного РЖД земельного участка на перегоне станция Пишля — станция Рузаевка (613 километр) было зафиксировано загрязнение почв нефтепродуктами.

По результатам анализа проб установлено, что ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ на данном участке была значительно превышена. Специалисты надзорного ведомства произвели расчет, согласно которому сумму ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, оценили в 3,3 млрд рублей.

Решение арбитражного суда было оставлено без изменений апелляционным судом. В настоящее время средства в размере 3,3 млрд рублей уже поступили в бюджет Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2020 года Куйбышевская дирекция ОАО «РЖД» пыталась оспорить решение суда о загрязнении почв в Мордовии на участке полосы отвода железной дороги «Москва — Самара» в Ковылкинском районе, территория была в аренде компании с 2005 года. В районе железнодорожной станции «Запищиково» анализ отбора проб показал превышение содержания нефтепродуктов в почве в сравнении с фоновой пробой в отдельных точках до 453 раз. Вред, причиненный почве, оценили в 538 тыс. рублей.