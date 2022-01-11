Нарьян-Мар, , 22:29 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе не зарегистрировали ни одного нового случая COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 58 человек. Ещё у 3 пациентов коронавирус подтверждён результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находятся 61 человек. Из них стационарное лечение получают 19 человек, амбулаторное — 42», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число больных ковидом за последние сутки пополнили 17 525 человек.