Мадрид, , 22:29 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил информацию о том, что в ближайшее время 36-летний центральный полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продлит контракт со «сливочными».

Лука Модрич Football.ua

«Модрич еще не подставил последнюю подпись под новым соглашением, но можно сказать, что у него пожизненный контракт с «Реалом», — цитирует Анчелотти испанское издание Mundo Deportivo.

Контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету хорватского полузащитника пять результативных передач в двадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах.