Рим, , 22:27 — REGNUM По данным на вечер вторника, 11 января, в Италии умерли 139 559 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 294 (днем ранее — на 227), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии (сс) Adert

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Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 220 532 (днем ранее — на 101 762), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 774 863 — почти 13% населения страны. В настоящее время заражены 2 134 139 человек (на 129 542 больше, чем днем ранее), что также является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,75 миллиона человек (более 77,6% граждан страны).