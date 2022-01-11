Рим, 11 января, 2022, 22:27 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 11 января, в Италии умерли139 559человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на294(днем ранее — на227), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

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Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на220 532(днем ранее — на101 762), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 774 863 — почти 13% населения страны. В настоящее время заражены2 134 139человек (на129 542больше, чем днем ранее), что также является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,75 миллионачеловек (более 77,6% граждан страны).