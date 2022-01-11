Москва, 11 января, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Клип рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) под названием «Клип за 10 лямов» был признан ФАС нарушающим закон о рекламе. Информацией об этом поделился проект Sostav на своем сайте 11 января.

Okras Моргенштерн

В ходе расследования Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества музыканта и «Альфа-Банка», имеет целый ряд нарушений, включая части рекламы финансовых услуг, употребления алкоголя и обращения к несовершеннолетним лицам. В результате исполнитель получил административное наказание в виде предупреждения, поскольку ранее не привлекался за несоблюдение закона «О рекламе».

Напомним, что 24 ноября 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков. 10 декабря 2021 года артист представил видеоклип под названием «Домой», снятый на территории ОАЭ.