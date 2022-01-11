Вашингтон, 11 января, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Поклонник Valheim добавил в популярную видеоигру на выживание «Деревню викингов» из многопользовательской игры For Honor. Об этом 11 января сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube Valheim

Пользователь форума Reddit Financial-One-3717 опубликовал на платформе скриншоты с демонстрацией своего творения, с момента публикации его пост собрал более 1,3 тыс. лайков. «Деревня викингов» появилась в For Honor в 2017 году как часть третьего сезона игры.

Напомним, релиз For Honor состоялся 14 февраля 2017 года, в этой онлайн-игре компании Ubisoft геймерам предлагается выступать в роли средневековых рыцарей, участвующих в сражениях на различных картах.