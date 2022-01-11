Москва, , 22:21 — REGNUM Российский музыкант Feduk (Федор Инсаров) сделал анонс новой композиции. Соответствующей информацией артист поделился в истории на своей странице в Instagram 11 января.

Федор Инсаров (Feduk) Rndmcrew.com

Пока неизвестно, какое название получит грядущая песня, однако ее выход запланирован на 14 января 2022 года. Также исполнитель дал послушать отрывок работы своим подписчикам.

Напомним, что за свою карьеру Feduk успел записать семь студийных альбомов и два микстейпа. 10 сентября 2021 года состоялась премьера последнего на текущий момент микстейпа под названием «Заново».

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