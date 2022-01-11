* запрещённая в России организация

Кабул, , 22:22 — REGNUM Новое руководство Афганистана нацелено на установление «конструктивных и позитивных» отношений с международным сообществом. Об этом заявил 11 января исполняющий обязанности министра иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки в ходе организованной Вашингтоном виртуальной конференции «Мир и гуманитарная помощь Афганистану».

Флаг Афганистана Pixabay.com

«Мы хотим строить позитивные отношения с народами мира на основе взаимного уважения, чтобы мы не были объектом соперничества и вражды великих держав. Мы стремимся установить конструктивные и позитивные отношения с соседними странами, регионом и миром», — приводит его заявление информационное агентство «Шафакна».

"Мы никогда никому не позволим повторно использовать афганскую территорию в ущерб другим. Мы также не позволим другим вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Мы уважаем законные интересы и требования других стран и призываем к аналогичным действиям с их стороны», — добавил Моттаки.

Он также отметил, что на сегодняшний день около 500 тысяч сотрудников предыдущего правительства Афганистана продолжают занимать должность в государственных учреждениях, и у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «нет предвзятого отношения ни к кому».

Моттаки также заявил, что передача власти талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе минувшего года происходила в мирной обстановке.

«Исламский Эмират вошел в Кабул с посланием о национальном единстве и распахнул братские объятия политическим и военным соперникам. Редко можно увидеть такой цивилизованный, гуманный, исламский акт», — заявил он.