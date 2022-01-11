Вашингтон, 11 января, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины», передаёт 11 января CNN.

Советская карикатура. НАТО и СССР

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Она пояснила, что если НАТО решит принять в свой состав страну, то это будет сделано, не спрашивая разрешения у России. Москва предлагает дать ей гарантии нерасширения НАТО на восток, но тут компромисса не будет, заявила Смит.

Комментируя запланированное на завтра, 12 января, заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, на которых Москва представит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, американский представитель сказала, что к диалогу с Россией готовые все страны военного блока.