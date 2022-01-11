Усинск, Коми, , 22:16 — REGNUM В Усинске в одном из бесхозных ангаров обнаружены убитыми девять собак, сообщает БНК.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

О страшной находке правоохранителям сообщил местный зоозащитник Александр Богатырев.

«Трупов было девять. У большей части трупов полного окоченения нет. Я вызвал полицию, приехал участковый. Потом стал звонить в дежурную часть МВД и требовать чтобы приехала опергруппа, так как здесь явные признаки преступления. У животных травмы головы, нанесенные тупым предметом, есть кровь, которая успела стечь и не замерзла. С некоторых трупов кровь еще капала», — заявил он.

После его сообщения министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Денис Шаронов дал поручение разобраться в ситуации на месте, направил туда сотрудников местной ветслужбы. Информация об инциденте направлена в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Ухты предлагал легализовать отстрел бездомных собак.