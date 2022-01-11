Усинск, Коми, 11 января 2022, 22:16 — REGNUM В Усинске в одном из бесхозных ангаров обнаружены убитыми девять собак, сообщает БНК.
О страшной находке правоохранителям сообщил местный зоозащитник Александр Богатырев.
После его сообщения министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Денис Шаронов дал поручение разобраться в ситуации на месте, направил туда сотрудников местной ветслужбы. Информация об инциденте направлена в полицию.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Ухты предлагал легализовать отстрел бездомных собак.