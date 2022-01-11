Лондон, , 22:11 — REGNUM Журналист Райан Тейлор сообщил, что 28-летний фланговый атакующий защитник сборной Боснии и Герцеговины намерен досрочно разорвать контракт с лондонским «Арсеналом», чтобы перейти в «Марсель» уже в январе.

ФК «Арсенал»

Сеад Колашинац перешел в «Арсенал» 1 июля 2017 года из «Шальке-04» на правах свободного агента. Текущее соглашение боснийского футболиста с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Сеад Колашинац сыграл лишь в четырех матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки. Суммарно на поле защитник провел 272 минуты.

После девятнадцати туров «Марсель», одержав десять побед и набрав 36 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.