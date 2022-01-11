Кабул, 11 января, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Центральный банк Афганистана объявил, что в Кабул поступила ещё одна партия наличных денег на сумму $32 миллиона в рамках процесса оказания гуманитарной помощи стране, сообщает 11 январярегиональное отделение информационного агентства «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В распространённом заявлении отмечено, что Центральный банк Афганистана, как орган, осуществляющий надзор за банковской системой страны, прямо из аэропорта Кабула передал данную партию помощи Международному банку Афганистана.

На какие именно цели полученные средства будут направлены в дальнейшем, не уточняется. При этом в заявлении подчёркнуто, что Центральный банк Афганистана продолжает предпринимать усилия по поддержке курса афгани по отношению к иностранным валютам на «благоприятном» уровне.

Ранее заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Ханафи объявил, что использование иностранной валюты в торговле через Афганистан будет запрещено, чтобы предотвратить обесценивание афгани по отношению к доллару.

Издание отмечает, что, по некоторым данным, с начала поставок денежной помощи Организация Объединенных Наций отправляла в Афганистан около $20 миллионов в неделю.