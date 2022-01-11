Лондон, , 22:07 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» предложило «Лиону» 4 миллиона евро за досрочное возвращение 27-летнего флангового атакующего защитника сборной Италии Эмерсона из аренды. Об этом 11 января сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Эмерсон, выступая за «Лион» на правах аренды, принял участие в шестнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Челси» выкупил Эмерсона 30 января 2018 года у римской «Ромы» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника составляет 14 миллионов евро. Соглашение итальянца с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2024 года.