Подгорица, 11 января 2022, 22:08 — REGNUM Уход президента Черногории Мило Джукановича с поста лидера Демократической партии социалистов не является предварительным условием для формирования правительства меньшинства, но это «значительно упростило бы межпартийную коммуникацию». Об этом заявил вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович 11 января в интервью агентству МИНА.
При этом Абазович уточнил, что формирование правительства меньшинства является лишь одним из рассматриваемых вариантов выхода из политического кризиса.
По словам Абазовича, «люди, зараженные политическим вирусом 1990-х», должны уйти на пенсию, так как «вызовы XXI века не совместимы с концептом демократии того периода».
«Кто этого не понимает, тому счастливого пути. С другой стороны, международное сообщество предпримет определённые действия в Черногории и в регионе, и я рад более интенсивному присутствию администрации США», — заявил Абазович.
Напомним, что в черногорских СМИ в последнее время появился ряд статей о том, что Абазович и его движение УРА работают над созданием правительства меньшинства, которое поддержала бы оппозиционная Демократическая партия социалистов Мило Джукановича.