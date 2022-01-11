Подгорица, 11 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Уход президента Черногории Мило Джукановича с поста лидера Демократической партии социалистов не является предварительным условием для формирования правительства меньшинства, но это «значительно упростило бы межпартийную коммуникацию». Об этом заявил вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович 11 января в интервью агентству МИНА.

Дритан Абазович

При этом Абазович уточнил, что формирование правительства меньшинства является лишь одним из рассматриваемых вариантов выхода из политического кризиса.

По словам Абазовича, «люди, зараженные политическим вирусом 1990-х», должны уйти на пенсию, так как «вызовы XXI века не совместимы с концептом демократии того периода».

«Кто этого не понимает, тому счастливого пути. С другой стороны, международное сообщество предпримет определённые действия в Черногории и в регионе, и я рад более интенсивному присутствию администрации США», — заявил Абазович.

Напомним, что в черногорских СМИ в последнее время появился ряд статей о том, что Абазович и его движение УРА работают над созданием правительства меньшинства, которое поддержала бы оппозиционная Демократическая партия социалистов Мило Джукановича.