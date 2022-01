Лос-Анджелес, США, , 22:05 — REGNUM Джемма Чан дала понять, что уверена в том, что ещё вернётся к роли персонажа Серси, которую она исполнила в кинокомиксе «Вечные». Об этом 11 января сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Marvel Studios

Во время интервью, которое актриса дала журналу W Magazine, её прямо спросили о том, каковы шансы, что она вновь получит предложение сыграть Серси. «Да. Marvel владеет нами пожизненно», — пошутила Чан.

«Было интересно. В «Вечных» она (Серси — ИА REGNUM) сначала застенчива, а затем обнаруживает в себе силу лидера. Это было весело», — добавила актриса. Издание отметило, что Чан дала понять, что подписала контракт на участие в нескольких проектах киностудии.

Напомним, премьера кинокомикса «Вечные» состоялась 8 ноября 2021 года. Сумма общемировых сборов картины составила $401,3 млн. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes «Вечные» получили оценки 47% от критиков и 78% от рядовых пользователей.

