Москва, , 22:03 — REGNUM Связь для граждан России, находящихся в Казахстане, будет предоставляться бесплатно с 12 по 19 января 2022 года, сообщает 11 января Минцифры РФ.

Связь

Такое решение принято из-за чрезвычайной ситуации, происходящей в Казахстане.

Ведомство совместно с операторами МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 обеспечит бесплатную связь для российских граждан на период чрезвычайного положения, который объявлен в Казахстане по 19 января 2022 года.

Бесплатно можно будет связаться с дипломатическими представительствами, авиакомпаниями, с родственниками и близкими людьми. Даже при отрицательном балансе счета абонента ему будут предоставлены бесплатные входящие/исходящие вызовы и СМС-сообщения.

Для предупреждения перегрузки сетей будет введен лимит бесплатной связи, ограниченный 120 минутами в сутки на каждого абонента.

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