* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:01 — REGNUM Профессор Кабульского университета и политический эксперт Файзулла Джалал, ранее задержанный представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был освобождён 11 января после четырёх дней содержания под стражей, сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Отмечается, что информацию об освобождении профессора подтвердили члены его семьи, а также собственные источники издания.

Файзулла Джалал был задержан в минувшую субботу, 8 января. Пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что поводом для задержания послужило участие профессора в подстрекательстве против действующего режима.

При этом в качестве основания для этого указывался аккаунт в Twitter, который приписывался Джалалу, однако позднее стало известно, что страница была поддельной.

Ранее Файзулла Джалал принял участие в жёстких дебатах с представителем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в телевизионной программе.

Многие правозащитные организации расценили задержание профессора как попытку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничить свободу слова и потребовали его освобождения.