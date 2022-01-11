Москва, 11 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, 24-летний бразильский центральный защитник московского «Локомотива» Мурило Серкейра прилетит в Бразилию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «Палмейрасом». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде.

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Панюков и Мурило Серкейра

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» и «Локомотив» договорились о трансфере МУрило за 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мурило Серкейра принял участие в девяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с ЦСКА.

Мурило перешел в «Локомотив» 1 июля 2019 года из «Крузейро» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.