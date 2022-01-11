Стокгольм, 11 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. С 7 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 54. Данные 11 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 431 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 487 291 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 70 641 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 777 203 человека старше 12 лет (86,1%), вторую — 7 439 495 (82,3%).

С начала пандемии в общей сложности 8492 человека получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.