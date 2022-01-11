Канберра, , 22:00 — REGNUM 11 января премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ее правительство готово предоставить гарантии того, что первая ракетка мира Новак Джокович будет соблюдать местные законы во время своего пребывания в Австралии, если ему будет разрешено остаться и участвовать в турнире Open Australia, передает телерадиовещатель ABC.

Ана Брнабич Novreg.ru

Ее комментарии о том, что гражданин Сербии будет соблюдать все австралийские законы, прозвучали после того, как утверждалось, что Джокович посетил мероприятие Белградской теннисной ассоциации 17 декабря и не носил маску, на следующий день после того, как он во второй раз дал положительный результат на COVID-19.

Брнабич отметила, что Джокович «явно нарушил бы правила», действующие в Сербии, если бы он знал о результатах положительного теста до своего участия в ходе встречи. Премьер-министр также отметила, что ей не известно, знал ли теннисист о своем положительном статусе до похода на мероприятие.

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