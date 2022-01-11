Варшава, 11 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. 48-летний экс-защитник мадридского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро отказался занять пост главного тренера национальной сборной Польши по футболу. Об этом 10 января сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Дмитрий Садовников Фабио Каннаваро

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Польши предложила итальянскому специалисту контракт на два года.

24 марта 2022 года сборная Польши в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 по футболу сыграет со сборной России. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Бывший главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил о своем уходе 29 декабря 2021 года, чтобы возглавить бразильский клуб «Фламенго».