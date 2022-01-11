Канберра, , 21:59 — REGNUM В настоящее время в Австралии активно поднимаются вопросы о том, солгал ли чемпион мира по теннису Новак Джокович при заполнении официальной формы о въезде в Австралию перед получением визы. Об этом 11 января сообщил телерадиовещатель ABC.

Новак Джокович Ausopen.com

В условиях пандемии коронавируса любой, кто прилетает в Австралию из-за границы, должен заполнить анкету о своем состоянии здоровья в рамках подачи заявки на въезд в страну. В этой форме спрашивается, путешествовало ли лицо или планирует ли оно совершить поездку за 14 дней до прибытия в Австралию.

В документах, опубликованных в рамках процесса с участием гражданина Сербии Джоковича и правительства Австралии, он написал в опроснике, что не путешествовал за две недели до прибытия в Австралию.

Но ряд сообщений в социальных сетях и новостных статей с конца декабря показывают, что это могло быть не так. Так, первая ракетка мира прилетела в Австралию из Испании. Как пишут австралийские журналисты, кадры и сообщения из соцсетей показывают, что Джокович до этого посещал Белград как раз в двухнедельный промежуток перед отправлением в Австралию.