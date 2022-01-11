Загреб, 11 января 2022, 21:46 — REGNUM Доходы от иностранных туристов в Хорватии за первые девять месяцев 2021 года составили чуть более 8,2 миллиарда евро, что на 90 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Согласно данным министерства туризма и спорта, доходы от иностранных туристов за девять месяцев прошлого года были на уровне 88 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В третьем квартале,
В своем заявлении министр туризма и спорта Николина Брняц поздравила всех работников туризма и весь сектор с отличным туристическим годом.