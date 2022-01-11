Загреб, , 21:46 — REGNUM Доходы от иностранных туристов в Хорватии за первые девять месяцев 2021 года составили чуть более 8,2 миллиарда евро, что на 90 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Дубровник. Хорватия Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

Согласно данным министерства туризма и спорта, доходы от иностранных туристов за девять месяцев прошлого года были на уровне 88 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В третьем квартале, т. е. в течение июля, августа, доходы от иностранных туристов составили 6,8 млрд евро, что примерно на 3,3 млрд или 100 процентов больше, чем в третьем квартале 2020 года.

В своем заявлении министр туризма и спорта Николина Брняц поздравила всех работников туризма и весь сектор с отличным туристическим годом.