Загреб, 11 января, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Доходы от иностранных туристов в Хорватии за первые девять месяцев 2021 года составили чуть более 8,2 миллиарда евро, что на 90 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Дубровник. Хорватия

Согласно данным министерства туризма и спорта, доходы от иностранных туристов за девять месяцев прошлого года были на уровне 88 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В третьем квартале, т. е. в течение июля, августа, доходы от иностранных туристов составили 6,8 млрд евро, что примерно на 3,3 млрд, или 100 процентов больше, чем в третьем квартале 2020 года.

В своем заявлении министр туризма и спорта Николина Брняц поздравила всех работников туризма и весь сектор с отличным туристическим годом.