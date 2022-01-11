Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 21:42 — ИА Регнум. 20th Century Studios опубликовала новый трейлер картины «Смерть на Ниле», в основу которой лег одноимённый детективный роман писательницы Агаты Кристи. Ролик был опубликован 11 января на YouTube-канале кинокомпании.

Хетти Герц Эркюль Пуаро

Создатели фильма напомнили, что в кинотеатрах США его начнут показывать 11 февраля 2021 года, в России «Смерть на Ниле» выйдет в широкий прокат 10 февраля. В кадрах нового трейлера зрители могут видеть всех членов основного актёрского состава.

Напомним, роль частного детектива Эркюля Пуаро в фильме исполнит Кеннет Брана, он также выступает в качестве режиссёра проекта. Компанию на съёмочной площадке ему составили Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Софи Оконедо и другие известные актёры.