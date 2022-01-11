Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Агентство по охране окружающей среды США намерено усилить меры по защите электростанций от токсичного загрязнения угольной золой. Данные планы были отложены при администрации экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 11 января Reuters.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть предприятий хранит залежи угольной золы, остающейся после сжигания угля на электростанциях. Однако данные отходы содержат вызывающие рак канцерогены, такие как мышьяк, и нейротоксины, такие как свинец и литий. Без надлежащей очистки данные вещества могут просачиваться в близлежащие грунтовые воды, попадая в питьевое водоснабжение.

Сообщается, что агентство намерено установить новые сроки для предприятий, попросивших дать больше времени для утилизации хранилищ с золой. Также свою работу начнет федеральная программа по выдаче разрешений на хранение угольной золы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избиратели в США вдохнули новую жизнь в глобальное сотрудничество по вопросам климата и защиты окружающей среды. Аналитики считают, что повторное присоединение Вашингтона к Парижскому соглашению не решит этого кризиса, но вероятная победа Джозефа Байдена над Дональдом Трампом имеет огромное значение.

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