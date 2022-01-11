Вашингтон, 11 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Агентство по охране окружающей среды США намерено усилить меры по защите электростанций от токсичного загрязнения угольной золой. Данные планы были отложены при администрации экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 11 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Часть предприятий хранит залежи угольной золы, остающейся после сжигания угля на электростанциях. Однако данные отходы содержат вызывающие рак канцерогены, такие как мышьяк, и нейротоксины, такие как свинец и литий. Без надлежащей очистки данные вещества могут просачиваться в близлежащие грунтовые воды, попадая в питьевое водоснабжение.

Сообщается, что агентство намерено установить новые сроки для предприятий, попросивших дать больше времени для утилизации хранилищ с золой. Также свою работу начнет федеральная программа по выдаче разрешений на хранение угольной золы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избиратели в США вдохнули новую жизнь в глобальное сотрудничество по вопросам климата и защиты окружающей среды. Аналитики считают, что повторное присоединение Вашингтона к Парижскому соглашению не решит этого кризиса, но вероятная победа Джозефа Байдена над Дональдом Трампом имеет огромное значение.