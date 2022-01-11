Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Главный инфекционист США Энтони Фаучи мог скрывать от властей страны сведения о происхождении коронавируса. С требованием проверить эту версию официально обратились к министру здравоохранения и социальных служб США Хавьеру Бесерре два представителя Республиканской партии из Палаты представителей.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден (сс) The White House

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Письмо Бесерре направили Джеймс Комер (комитет Палаты представителей по надзору и реформам США) и Джим Джордан (комитет по делам юстиции Палаты представителей).

В нём они указали, что Фаучи, по их данным, «был предупреждён о возможности лабораторной утечки» коронавируса из Уханьского института вирусологии (Китай). Также, по данным Комера и Джордана, Фаучи знал о возможности того, что «вирус подвергался искусственным генетическим изменениям».

«Необходимо установить, была ли информация доложена остальному правительству и могла ли она изменить подход США к пандемии», — заявляют депутаты Конгресса.

Они также полагают, ссылаясь на электронные письма Фаучи от февраля 2020 года, что он 1 февраля обсуждал с учёными версию о лабораторном происхождении COVID-19, но по-видимому, не доложил об этом «вышестоящим органам».

Кроме того, конгрессмены подозревают, что Фаучи мог надавить на авторов одной из статей 2020 года, чтобы они отказались от версии об утечке вируса из лаборатории.

Также в письме Комер и Джордан упоминают связь организации EcoHealth и Уханьского института вирусологии — с одной стороны, и EcoHealth и возглавляемого Фаучи Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США — с другой.

Авторы письма указывают, что EcoHealth и институт Фаучи работали над «планом по обходу моратория на проведение экспериментов, направленных на приобретение новых функций», разработанным этой организацией.

План этот «позволил EcoHealth проводить опасные эксперименты над новыми коронавирусами летучих мышей практически без надзора, которые в ином случае были бы заблокированы мораторием».

Комер и Джордан добавили, что EcoHealth получало финансирование от возглавляемого Фаучи института. При этом Уханьский институт вирусологии получал гранты от EcoHealth. В связи со всем этим авторы обращения просят организовать «проведение беседы» с Фаучи.

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