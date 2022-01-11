Яунде, , 21:27 — REGNUM 11 января в Гаруа на стадионе «Румде Аджия» национальная сборной Нигерии в матче первого тура группы D Кубка Африканских Наций 2021 одержала минимальную победу над сборной Египта со счетом 1:0.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Единственный мяч на 30-й минуте встречи забил 25-летний форвард «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо после передачи Джо Арибо.

Статистика матча (Нигерия/Египет)

Удары 14/3

Удары в створ 4/2

Владение 44%/56%

Угловые 5/1

Нарушения 13/5

Стартовые составы команд:

Нигерия: Окойе, Айна, Трост-Эконг, Сануси, Омеру (Аджайи, 79'), Ндиди, Арибо, Саймон, Чуквуэзе (Эджуке, 72'), Авоньи (Умар, 72'), Ихеаначо (Нвакали, 80').

Египет: эль-Шенави, Хегази, Эль Фоту (Ашраф, 46'), Хамди (Шериф, 90'), Тавфик (Абделмони, 11'), Фатхи, Хассан (Сайед, 58'), эль-Ненни, Мармуш, Салах, Мохамед (Собхи, 58').

Сборная Нигерии, одержав первую победу и набрав 3 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице группы D.