Москва, , 21:32 — REGNUM Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана — это выражение крайней неблагодарности по отношению к России. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Токаев и Назарбаев Elbasy.kz

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«Назначение президентом Токаевым министром информации русофоба Аскара Умарова — это пощечина России», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это выражение «неблагодарности в крайней степени» по отношению к стране и ее руководству, которые спасли существующий режим в Казахстане. «Россия — это основа ОДКБ, без решения ее руководства организация никогда бы не стала проводить операцию по спасению режима Назарбаева — Токаева от националистов и исламистов», — считает политолог.

«И в качестве ответных шагов, чуть оправившийся от ударов режим в качестве ответного шага назначает на один из самых ответственных постов в государстве человека, который является, по сути, откровенным врагом России и сближения Казахстана с Россией», — заявил Безпалько.

С таким же успехом можно было бы назначить на посты кого-нибудь кого-нибудь из организаторов «языковых патрулей», вроде Диаса Кузаирова, полагает эксперт.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост министра информации Аскара Умарова, сторонника латинизации казахского языка, националиста и пантюркиста, неоднократно позволявшего себе оскорбительные высказывания в адрес русского населения.