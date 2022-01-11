Белград, 11 января, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Конституцию Сербии чаще всего нарушает её президент Александр Вучич, который одновременно является лидером правящей Сербской прогрессивной партии. Такое мнение высказал журналистам 11 января бывший судья Верховного суда Зоран Ивошевич.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Вместо того, чтобы как глава государства заботиться о его единстве и конституционном строе, Вучич присваивает себе все функции власти и поэтому принимает и отменяет законы, хотя это является компетенцией парламента, утверждает и проводит внутреннюю и внешнюю политику государства, хотя это в компетенциях правительства, сообщает о том, кто совершил уголовное наказуемое деяние, хотя это дело суда, рассматривает доказательства вместо прокуратуры», — процитировало агентство «Бета» слова Ивошевича.

По мнению Ивошевича, Вучич нарушает конституцию и потому, что одновременно занимает должность главы государства и президента политической партии. Юрист отметил, что это является конфликтом интересов и противоречит статьям 6 и 115 конституции Сербии.

Напомним, что 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении поправок в конституцию, касающихся судебной системы.