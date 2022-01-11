Минск, , 21:25 — REGNUM «В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Белоруссии, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу. Но главное, мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа», — заявил 11 января Александр Лукашенко, зачитывая доклад на церемонии вручения президентской премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп».

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Называющий себя «православным атеистом», Александр Лукашенко в докладе на церемонии вручения президентской премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп» отметил: «Светлые рождественские дни — время удивительное, наполненное верой, любовью и радостью. Оно объединяет людей, вдохновляет, дарит надежду. Поэтому когда четверть века назад (Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. — Прим.) мы учредили премию «За духовное возрождение» и специальные премии, то осознанно приурочили их к Рождеству Христову. Именно этот христианский праздник символизирует все самое светлое, чистое в нашей жизни, что нам пришлось десятилетиями и веками защищать».

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«Вспомните, какое тогда было время. На фоне распада советской державы к нам мутным потоком с Запада принесло так называемые демократические ценности, замешанные на чужих идеалах, бездуховности и низменных чувствах. Подавалось это под видом некой высокой моды и культуры, а цель того экспорта сегодня всем понятна. Нужно было взрастить поколение без роду и племени. Дискредитировать понятие «патриотизм», заставить презирать наследие наших предков», — сказал руководитель постсоветской республики.

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Лукашенко также сообщил, что без «прочных духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения». Он также отметил: «Время показало, что наше молодое суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы. Подтверждение — то, как мы справляемся с ковидной пневмонией. Все, что нами сделано и делается, — исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей.

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